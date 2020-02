Végétarien, végétalien, flexitarien ??? On vous explique

Après guerre, on voyait dans la viande un signe de pouvoir d'achat et un élément d'un bon régime alimentaire. Aujourd'hui un tiers des ménages déclarent manger moins de viande. Beaucoup d'adolescents renoncent à la viande. Valérie Ducols Lelieur, naturopathe, constate que beaucoup de personnes sont carencées en protéines ; alors, oui, on peut réduire la viande, mais il faut alors revoir notre alimentation pour rester en bonne santé.