La manifestation Vignes, Vins, Randos en Val de Loire est de retour près de chez vous, les

samedi 5 et dimanche 6 septembre prochains. Ça c’est une bonne nouvelle, et une

excellente raison de se mettre au vert… Dans tout le Val de Loire et aujourd’hui sur les

coteaux de l’Aubance grâce à Sylvain Brault, vigneron à Brissac-Quincé.