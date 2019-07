Villages au cœur, les best off - 15 août 2019 à 12:00

Claude Perret

A RCF depuis 1996, Claude multiplie les expériences et les compétentes : animatrice, journaliste… Elle aime son métier avec passion, cette passion qui lui permet, chaque semaine, de rencontrer les morbihannais, chez eux ! Claude cultive la joie des nouvelles rencontres et pour elle, la curiosité n’est plus un « vilain défaut » !