Vin de groseille " KANZISTRIEWELWYN "

Recette

Ingrédients:

3kg de groseilles rouges

1kg de sucre fin blanc

2 litres d''eau

Egrener et écraser les groseilles et les laisser fermenter dans un bocal fermé durant deux jours.

Faire un sirop avec l'eau et le sucre ( les faire cuire ensemble en mélangeant et laisser refroidir)

Ajouter ensuite le jus des groseilles filtré.

Verser ce mélange dans un bocal non fermé et couvert d'un linge.Laisser reposer durant 90 jours.

Après ce temps, filtrer le liquide et verser le vin obtenu dans son bocal lavé et rincé. Le fermer hermétiquement.

Après un mois, filtrer à nouveau et mettre en bouteille.

Conserver dans l'obscurité.

Se déguste frais en apéritif.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

L'alcool est interdit aux mineurs