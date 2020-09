Vis ma vie d'accueillante familiale pour seniors !

Séverine Bellier, 47 ans, accompagne depuis 2012 des personnes âgées chez elle à Condeau (Orne). "Le plus beau métier du monde", selon elle.

D’une fratrie de 10 enfants, Séverine Bellier avait déjà connu cette situation enfant, alors que sa mère a accueilli ainsi une personne âgée pendant 17 ans, devenue peu à peu une grand-mère d’adoption. Après un licenciement dans le monde de l’entreprise, elle se rapproche de l’ADMR, le réseau associatif français de service à la personne.

"Ce qui m’a vraiment plu, c’est le contact avec les personnes âgées. Mais je ne pouvais pas respecter le temps imparti et je rentrais beaucoup trop tard chez moi. Je trouvais difficile de faire manger les personnes trop tôt, de les coucher trop tôt". Elle imagine alors devenir accueillante familiale.

Du bonheur pour tous

" Je ne savais pas si j’allais pouvoir exercer ma profession, car j’avais un niveau scolaire très bas. Et j’ai finalement passé des concours, obtenu l’agrément", raconte-t-elle. Un choix qui se fait en famille, avec le soutien de son mari Cédric et de ses trois enfants. "C’est du bonheur pour tout le monde ! On s’occupe des gens mais en même temps on est chez nous donc on peut s’occuper de toute la famille", témoigne-t-elle.

Suzanne B, alias Bonne-Maman, fut la première accueillie. "C’était quelqu’un que les enfants aimaient beaucoup, c’était fusionnel". Puis en 2013, Greta arrive de Guadeloupe. Pianiste, elle donne envie à ses enfants de se lancer dans le piano.

Madame Gicquel et Madame Le Dantec, comme elle les appelle respectueusement, sont les deux personnes sur lesquelles elle veille actuellement.

Un partage gagnant-gagnant



Le travail a lieu sept jours sur sept "mais pas 24h sur 24",sourit-elle. "On pratique des gestes au quotidien mais on reçoit beaucoup en retour". Autant de remerciements et compliments que Séverine Bellier n’avait jamais eu dans le monde de l’entreprise. "Je fais tout à leur rythme et à mon rythme". Pour la toilette quotidienne par exemple, Séverine prend le temps qu'elle estime nécessaire : une heure qui comprend la douche, le séchage, le crémage, le rhabillage et le brushing.

"Les personnes âgées ont besoin d’être entourées et qu’on partage. Je ne compte pas en temps car je n’ai jamais l’impression de travailler. Ils sont chez moi mais ils sont chez eux en même temps", témoigne celle qui chaque jour leur cuisine de bons petits plats.