Vivre l'écologie intégrale en entreprise

"Entreprenons pour la Maison commune", c’est le thème qui avait été choisi par les Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC) pour leurs Assises nationales. Si cet événement annuel qui devait se tenir ce week-end a été annulé en raison de la situation sanitaire, Anne Kerléo choisit tout de même d'y consacrer son émission. Elle reçoit Gonzague Le Bigot, directeur Écologie intégrale du Cèdre, un groupement d’achat dont les adhérents sont pour une bonne part des structures de l'Église catholique, mais pas seulement.

L’émerveillement est dans le regard

Chaque semaine dans COMMUNE PLANÈTE, l'invité(e) sélectionne un texte qu'il veut partager avec les auditeurs. Gonzague Le Bigot a choisi ce ​conte d’un auteur anonyme, qui "résume bien à la fois d'un côté comment la soif de possession ou l'idée de possession peut nous posséder et nous rendre tristes, alors que la gratuité de la contemplation, de l'émerveillement peut nous mettre en joie".

Un puissant seigneur extrêmement riche et un pauvre paysan avaient chacun un fils. Le puissant seigneur monta avec son fils en haut d’une montagne, lui montra avec fierté le paysage en contrebas et lui dit avec engouement : "Regarde, mon fils ! Un jour, tout cela sera à toi, le jour de ta succession !" Le fils ressentit alors une grande exaltation, une ivresse de puissance, un bonheur intense.

Mais tandis qu’il redescendait doucement de la montagne, sa joie fut perturbée par des pensées de peurs, de craintes : et si son père demain changeait d’avis ? Et si des intrigants prenaient le pouvoir ? Et s’il disparaissait le lendemain sans qu’il ait eu le temps de lui transmettre la charge ? Et si… ?

Le paysan pauvre monta avec son fils sur l’autre versant de la même montagne, au même moment ; il lui montra le même paysage et lui dit avec amour : "Regarde, mon fils ! Regarde !" Le fils resta là, attentif aux sons, aux odeurs, aux couleurs, aux images, et s’imprégna de la majesté du monde, le cœur empli de joie...

l'écologie intégrale en entreprise

Créé il y a 22 ans, comme service aux structures chrétiennes pour faire des économies de temps et d'argent aux structures ecclésiales, Le Cèdre accompagne également aujourd'hui des PME, des associations non confessionnelles et des entreprises du tourisme. La société est entrée dans une démarche Écologie intégrale : "En 2015, lorsque le pape a publié Laudato Si', on a été conquis par ce texte. On a fait l'année suivante un congrès sur l'écologie intégrale et depuis, c'est vraiment notre boussole pour avancer en tant qu'entreprise."

Prendre soin de la relation à soi, à ceux qui nous entourent, à la nature et à la dimension spirituelle de chaque homme : ce sont les quatre relations fondamentales décrites dans l'encylique du pape sur l'écologie, que Le Cèdre s'efforce de vivre concrètement au quotidien.