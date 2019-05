Vous avez un projet musical, vous avez besoin d'aide,contactez une association.

Développer des projets musicaux ,mise à niveau des professionnels dans la région sud.

Une histoire de rencontre, de trajectoires qui se croisent pour une aventure collective et audacieuse.

cette association à plusieurs missions:

Accompagnement, développement et création de spectacles.

Coaching, Indépendance ,

Avec de grandes valeurs: CREATIVITE, INDEPENDANCE, DEVELOPPEMENT DURABLE, PARTAGE ET BIENVEILLANCE.