Yescapa : location de camping-car entre particuliers

Si jusqu'à présent on voyait plus de retraités que de trentenaires au volant d'un camping-car, la crise sanitaire et la fermeture des hôtels ont ouvert la route à une nouvelle classe d'âge et même de nouvelles classes sociales. Les cadres ont utilisé en toute sécurité cette résidence secondaire mobile.

Pour faciliter la mise en relation entre propriétaires et loueurs, la plateforme numérique Yescapa a été fondée en 2012 par Benoît Panel et Adrien Pinson. Le CA dépasse les 25 millions d'€ pour cette entreprise bordelaise, leader en Europe de son secteur.

https://www.yescapa.fr