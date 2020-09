Vikash Dhorasoo, un ancien footballeur engagé

C'est grâce à un but historique qu'il a permis au PSG de remporter la Coupe de France en 2006 face à l'OM. Vikash Dhorasoo est un ancien footballer international qui aurait pu couler une retraite heureuse. Il préfère se consacrer à ses engagements associatif et politique - il s'est présenté aux dernières élections municipales aux côtés de Danielle Simonet, soutenu par La France insoumise. Il publie "L'Engagement expliqué à ma fille et ses potes du quartier" (éd. Seuil), où il revient sur son parcours et ses convictions.

Un enfant des quartiers populaires

Né en1973 en Seine-Maritime d'une mère cuisinière dans une école et d'un père ouvrier, tous deux d'origine mauricienne, Vikash Dhorasoo a grandi à Caucriauville, un quartier populaire du Havre. Dès 11 ans, il joue au HAC, le Havre Athletic Club, le plus vieux club de foot de France, où des professionnels le repèrent. Il se rend compte qu'il a de l'or au bout des pieds mais il entame des études d'économie à l'université, avant de devenir joueur professionnel. Après l'AS Saint-Étienne, ce sera l'Olympique Lyonnais, les Girondins de Bordeaux, le Milan AC... Dans le tourbillon d'une ascension fulgurante, il ressent "un sentiment de fierté et de vengeance mélangées", car les footballers souffrent selon lui d'un "mépris de classe".

la révolte...

"C'est dans ma chair d'être révolté", écrit-il dans son livre, pensant aux discriminations qu'il a "subies" étant jeune. Même si aujourd'hui il a "changé de classe sociale" et de "quartier", il "n'oublie pas d'où il vient" et pense aux difficultés qu'éprouvent les jeunes d'aujourd'hui dans les quartiers populaires. "Pour un gamin issu de l'immigration qui vient des classes populaires et qui habite dans un quartier, oui, on rentre pas en boîte de nuit. Quand on est un petit noir, un homme de couleur comme moi, d'origine mauricienne, indienne, un petit arabe, on est recalé."

... ET L'ENGAGEMENT

Il aurait pu couler une retraite heureuse. En 2011, Vikash Dhorasoo a créé l'association Tatane, un mouvement "pour penser le football de demain" et défendre "un football festif et durable". "Il n'y a pas de notion de compétition, de concurrence, on passe du bon temps tous ensemble." Tatane organise chaque année des tournois de Papy-foot, pour favoriser le lien intergénérationnel par le sport. Pour l'ancien sportif, la vie c'est comme le foot, on a besoin de tout le monde. "Dans la vie de tous les jours, ensemble, on fait des choses bien plus belles."