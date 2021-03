Implanté depuis Octobre 2020 au coeur de la nouvelle citée du numérique de Châteauroux, le Village by C.A. est en pleine expansion.

Finacé en grande partie par le Crédit Agricole, ce village est une pépinière d'entreprises innovantes. Aider les start-up à se développer, c'est le crédo du Village by C.A.

On en parle avec le "maire" du village : Marie-Pierre Pinto.