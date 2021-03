Villedieu sur Indre, une ville tournée vers sa jeunesse

Faire en sorte que les élèves des écoles maternelles et primaires des petites villes rurales ne soient pas défavorisées sur les questions du numérique.



C'est l'objectif du label Ecole numérique.



La ville de Villedieu s'inscrit pleinement dans ce dispositif et cherche à moderniser son équipement.



Jean-François Mézières a rencontré le maire de la ville pour nous en parler et évoquer plus largement l'engagement de la municipalité vers sa jeunesse.