Vincent Garanger, de Molière ...à Lupin !

Vincent Garanger fonde en 2019 la compagnie À L’Envi avec Pauline Sales : Il joue dans J’ai pris mon père sur mes épaules de Fabrice Melquiot mis en scène par Arnaud Meunier créé à la Comédie de Saint-Etienne en janvier 2019. Lorsqu'il débute sa carrière, Vincent Garanger joue le rôle de Colin dans George Dandin mis en scène par Roger Planchon. À l’automne 2019, il reprend le rôle-titre de Dandin dans George Dandin ou le mari confondu de Molière mis en scène par Jean-Pierre Vincent en tournée en France et en Belgique.

De 2009 à 2018, il est directeur avec Pauline Sales du Préau, CDN de Normandie – Vire : Il joue notamment dans les productions : À l’ombre de Pauline Sales ; J’ai la femme dans le sang d’après Les Farces Conjugales de Georges Feydeau ; Occupe- toi du bébé de Dennis Kelly ; Trahisons d’Harold Pinter. Et dans les coproductions : La Mouette Anton Tchekhov | Arthur Nauzyciel créé pour le festival d’Avignon 2012 dans la Cour d’honneur du Palais des papes, La Musica deuxième Marguerite Duras | Philippe Baronnet Il met en scène : Bluff d’Enzo Cormann avec Caroline Gonce et Guy Pierre Couleau, Trahisons d’Harold Pinter et La Campagne de Martin Crimp en diptyque.

Au théâtre, il a joué sous la direction de Richard Brunel, Louis Calaferte, Yann-Joël Collin, Philippe Delaigue, Jean-Claude Drouot, Marguerite Duras, Alain Françon,Jacques Lassalle, Guillaume Lévêque, Christophe Perton, Roger Planchon, Jean-Pierre

Sarrazac. Au cinéma et pour la télévision, il a tourné avec Roger Planchon, Jean-Claude Brialy, Bernard Favre, Alain Tasma, Joyce Bunuel… Il détient le Certificat d’Aptitude et le Diplôme d’État pour l’enseignement du théâtre et enseigne à l’ENSATT et à l’École de la Comédie de Saint-Étienne.