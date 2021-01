Vincent Terrisse, passion montagne !

Retour aux sources : Basé plus de vingt ans entre l’Afrique de l’Est où il s’est spécialisé sur les montagnes africaines, puis à Madagascar et enfin à l’île de la Réunion où il a lancé la dynamique du canyonisme, de l’escalade et de l’alpinisme tropical à travers l’ouverture de somptueux itinéraires de montagne, l’Auvergne est devenue son nouveau terrain de jeu. Charmé par l’authenticité des grands espaces, l’accueil de ses habitants et la grande beauté de sa terre natale, Vincent possède désormais un camp de base à sa mesure pour assouvir la passion de son métier de guide et accueillir ses invités.

Vincent Terrisse a fait le tour du monde. Soixante pays sur son passeport. Il a gravi les plus hauts sommets, de la Cordillère des Andes à l'Himalaya en passant par le Kilimandjaro. Des noms qui font rêver. Il a goûté aux plaisirs du canyonisme sur l'île de la Réunion. « Et puis j'ai senti que c'était peut-être le moment de rentrer au pays » a-t-il dit. Son pays c'est le Cantal qu'il apprécie encore plus après avoir joué au globe-trotter pendant plus de trente ans. Aujourd'hui, à 56 ans, Vincent Terrisse s'est posé à Chaussenac dans la maison de son grand-père qu'il a rachetée il y a dix-sept ans.



Le Cantalien Vincent Terrisse signe textes et photos d’un livre sur des randonnées dans les massifs d’Auvergne : Il aurait pu se mettre à écrire un carnet de voyage pour raconter ses aventures. Ç'eut été forcément passionnant. Il a choisi de partager son amour pour l'Auvergne à travers un guide que l'on range aussi entre les beaux livres. Car Montagnes et volcans d'Auvergne n'est pas un défilé de randos qui mènent le lecteur d'une église à un buron en suivant des flèches. C'est un grand bol d'air qui met en valeur le Cantal, le Sancy, le puy de Dôme mais également le Forez.