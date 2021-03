Virginie HUGI, kinésiologue et praticienne Niromathé

Charlotte Ducout a rencontré Virginie Hugi, qui s'est spécialisée en kinésiologie et techniques complémentaires, l'idée étant de pouvoir les allier les unes aux autres en fonction des besoin des personnes qui viennent en consultation.

Dans son cabinet de Montbonnot (Isère) Virginie Hugi propose une approche basée sur la kinésiologie, mais peut avoir recours également à la naturopathie, à la réflexologie plantaire, ou encore à la méthode Niromathé qui est l'équivalent d'une technique ostéopathique douce.

La méthode Niromathé - pratiquée ici en association avec la kinésiologie - a pour but de rechercher la cause de la douleur, et d'apporter un soulagement immédiat et durable, en stimulant des points réflexes à distance de la zone concernée.

Elle s'adresse donc à tous sans limite d'âge (de la naissance jusqu'à l'âge adulte, en passant par la grossesse).

Retrouvez Virginie Hugi sur son site : https://www.kinesiologie-equilibre.fr/