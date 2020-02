Visage humain et citoyen d’un engagement extraordinaire

Au travers du récit de son parcours inspiré par l’histoire familiale, marqué par une volonté et des valeurs humaines fortes et par des expériences hors du commun, le Lieutenant-Colonel Gabriel Bouchacourt partage avec nous le visage humain de son engagement dans l’armée. Entre responsabilités, don de soi, confiance en l’autre et loyauté. Au service de la nation et des citoyens.