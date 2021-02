Vivement le prochain Vendée Globe

La 9e édition du Vendée Globe qui vient de se terminer a conservé tout au long de ces trois longs mois de course autour du monde la magie de ses origines et de ses ambitions.

Sans Philippe Jeantot, marin breton, vainqueur deux fois du Boc Challenge around the world alone, en 1982 et en 1986, cette course mythique n’aurait jamais vu le jour, sur le port des Sables d’Olonne, où Philippe Jeantot venait d’ouvrir son chantier naval spécialisé dans les grands catamarans de croisière.