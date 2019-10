Vivre avec un enfant autiste

L'autisme est un handicap complexe qui éloigne particulièrement la personne de la société dans laquelle il ou elle évolue. Cette distance apporte bien évidemment son lot de joies et de difficultés à l'entourage de la personne, et notamment aux parents. Quelles sont elles alors, ces joies et peines ? Irene, mère d'un enfant autiste, livre son témoignage au micro de Sylvie Pigé.