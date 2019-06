Vivre avec une stomie, c'est possible.

De nombreuses questions se posent quand on entend parler de stomie.

Va-t-on pouvoir mener une vie normale avec ?

Avoir une vie sociale, affective, sprtive .....?

Les patients stomisés sont ils accompagnés?

Quels organes sont touchés ?

Les personnes aidants sont elles accompagnées et formées ?

Une Association "PROVENCE STOMIE SANTE"existe sur Avignon.

Dr.MINEUR médecin à la Clinique Ste Caterine d'Avignon et président de l'association.

Mmes BERARDO et TEYSSIER, membres de l'association et elles meme ayant subit une stomie, nous aident à mieux comprendre et vivre avec.