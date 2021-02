L'ASBL Vivre Comme Avant regroupe des volontaires qui ont toutes été touchées par le cancer du sein.



Dans les hôpitaux, elles vont à la rencontre des patientes ou patients récemment opérés pour des moments d’écoute, d'empathie, d'encouragement, d'informations et d'espoir.



Vivre Comme Avant, c'est aussi participer à des conférences ou formations et assurer une présence dans des événements

liés au cancer du sein. C'est enfin des activités qui permettent aux patientes ou patients de se retrouver, d'échanger

en toute confiance et de se recentrer sur leur vie.