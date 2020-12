Vivre en chrétien pas seulement le dimanche!

C'est ce à quoi nous invite la pensée sociale chrétienne de l'Eglise... la quoi ? et bien à la lumière de textes, c'est la manière dont nous sommes amenés à vivre de l'Evangile dans nos familles, au travail, dans nos engagements associatifs, dans notre consommation ou dans nos temps libres... une feuille de route concrète pour avancer et participer à un monde meilleur.

Un partenariat entre le service Sociétés et Cultures du diocèse d'Angers et les Semaines Sociales de France propose un parcours de 10 rencontres organisées à la maison des oeuvres de Cholet. Mais bien que la rencontre en présentiel soit favorisée, le parcours sera également disponible par visioconférence. Toutes les informations auprès de Geoffroy d'Aillières par mail à : gdaillieres@free.fr