Vivre sans entendre

La surdité, perte partielle ou totale de la perception des sons, affecterait en France 6 % des 15-24 ans et plus de 60% des seniors, même si les données restent rares et difficiles à vérifier.

Dans "Je pense donc j'agis", Melchior Gormand et Stéphanie Gallet s'interrogent sur les conséquences de cette perte avec leur invitée, Zoé Besmond de Benneville, auteure de "Journal de mes oreilles" (Flammarion). Bien plus que le son, c'est un monde qui semble s'effondrer quand on devient sourd, quand on entend mal ou plus la voix des autres.

Comment se mettre à l'abri quand on entend plus arriver les dangers ? Et en même temps, trouve-t-on aussi la paix quand il n'y a plus de bruit ?

Vivre dans un pays étranger

Atteinte d'une otospongiose bilatérale cochléaire, Zoé Besmond de Benneville entend des sons déformés, des bruits, les voix. "Un micro réceptionne tous les sons mais ne filtre rien. Je n'ai pas d'ingé son qui va travailler mes bruits", témoigne-elle, alors qu'elle est appareillée depuis 2 ans et demi.

Il y a 9 ans, le jour de ses 25 ans, elle se réveille avec une intense douleur dans les oreilles et des acouphènes. Quand les inflammations ORL ont disparu, après un gros travail en naturopathie, elle prend conscience de bruits qui persistent et se rend compte qu'il y a un réel souci. "Quand on est malentendant, on n'est pas complètement coupé de la communication orale. Le problème, ce n'est pas d'entendre mais de comprendre. Il y a des consonnes qui m'échappent".

De la colère à l'acceptation

"J'accepte que le silence soit là, de ne pas toujours combler le vide, en particulier par rapport au processus de création", confie Zoé Besmond de Benneville.

Autre invitée de l'émission, Nathalie Krafft, journaliste, critique musicale, qui a longtemps dirigé Le Monde de la musique, auteure de "Beethoven par lui-même" (Buchet-Chastel), raconte l'histoire du musicien, qui lui-aussi a dû faire face à ce handicap. "Cela a été une souffrance cachée le plus longtemps possible puis c'est devenu de notoriété publique à partir de 1808. Il a ensuite utilisé des petits carnets de conversation, qui permettaient à ses amis de communiquer. Dans le Testament de Heiligenstadt, écrit en 1802, il raconte tout son cheminement avec la surdité, comment il a voulu se suicider et comment il a décidé de ne pas le faire, car finalement rien ne m'empêchait de continuer à composer. C'est dans la musique qu'il trouve le courage de ne plus entendre la musique."

Enfin Jennifer lesage-David la co-directrice avec Emmanuelle Laborit de l'IVT International Visual Théatre est venue évoquer ce haut-lieu de la culture sourde. La culture sourde a sa langue, la langue des signes qui est le cœur de cette culture sourde. Une Langue des signes a-t-elle expliqué qui est une matière fabuleuse pour l'art. Il y a un art sourd qu'on peut découvrir à l'IVT.