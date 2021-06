Voir les molécules d’ARN grâce à la cristallographie ?

Mais qui est ce petit frère de l’ADN ? Pour passer à l’action, il faut commencer par « voir » sa structure en 3D atome par atome. Comme pour d’autres molécules du vivant, c’est possible grâce à la cristallographie aux rayons X.

Méconnue du grand public, cette technique, largement répandue dans les laboratoires de recherche mais qui demande une expertise complexe, est à l’origine du développement de la biologie structurale.

Pour en savoir plus, nous faisons une immersion au cœur de la recherche fondamentale, dans un laboratoire des sciences du vivant à Strasbourg, le laboratoire du CNRS Architecture et réactivité de 'l'ARN, ARN, où Claude Sauter, est chercheur.

Une émission Eurêka ! en partenariat avec le CNRS en Alsace : https://www.alsace.cnrs.fr