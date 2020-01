Un lien entre religion, spiritualité et santé. Ce nouveau champ des neurosciences va plus loin que la simple imagerie du cerveau. Comment notre cerveau et notre corps sont affectés par nos croyances et pratiques ? Quelles pratiques sont les plus efficaces ? Pourquoi sommes-nous tous différents face à une proposition thérapeutique ? L'expérience spirituelle est-elle réductible au fonctionnement du cerveau ? Et bien d'autres questions ...