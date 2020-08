Voyage avec Marguerite - 12 août 2020 à 11:15

Marguerite Bertoni

Comédienne de profession, Marguerite Bertoni a découvert différents peuples et traditions lors des tournées internationales de ses spectacles et lors de ses voyages de recherche anthropologique. Sa pratique de la scène et de l'écran, ainsi que son parcours d'artiste pluridisciplinaire ont fait l'objet d'un film documentaire "En Quête", signé par le réalisateur Jaques Dutoit. Elle mène également un travail d'auteur qui s'exprime essentiellement par l'écriture poétique et celle de récits publiés dans diverses revues culturelles.