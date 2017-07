Voyage dans le temps au musée de la pêche de l'île d'Yeu

Située à une vingtaine de kilomètres de la côte vendéenne, l’île d’Yeu est l’île la plus éloignée des côtes françaises après la Corse. Elle compte 5 000 habitants à l’année et jusqu’à six fois plus durant l’été. Retour dans le temps, au musée de la pêche et des sauveteurs en mer, avec Florentin Rousseau.

Un musée intimement lié à la restauration d’un navire historique de l’île, le Corsaire. Il s’agit du dernier bateau en bois, à cul rond, de l’île d’Yeu. Le musée s’est enorgueilli d’une étoile au Michelin, grâce à une collection réalisée par plusieurs habitants de l’île, ainsi que des membres de l’association de restauration du Corsaire.

On y trouve notamment plusieurs appareils utilisés à bord des navires de pêche. La passerelle d’un bateau a même été reconstituée dans une salle du musée. Radars, VHF, ordinateurs, commandes diverses et variées sont en état de marche ! On y trouve aussi du matériel de pêche, et même des hameçons pour pêcher les requins. Une pratique interdite aujourd’hui !