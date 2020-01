Voyage en Russie

La Russie : une culture et une histoire qui ont marqué l'histoire du monde. C'est ce dont il va être question avec le témoignage de Nadine Autechaud.

Elle est membre de l'association franco-russe qui est très active à Saint-Etienne, avec une chorale notamment, des cours de russe et de nombreuses manifestations proposées aux adhérents.

Vous entendrez aussi Tatiana Lopoukhina, auteure russe, souvent présente à Paris, et, il a quelque temps, à Saint-Etienne.

Elle avait justement été invitée par l'association franco-russe de la ville.

Partons donc en voyage au gré de cette civilisation russe si attachante, avec l'association franco-russe et Nadine Autechaud.