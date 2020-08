Vues d'Ici Saint-Jean Bonnefonds

"Cultiver son jardin" conseillait Voltaire ...



Invités : Roger Farizon, responsable du bureau de l'Association des Jardins de la Chazotte

Jean-Luc Marquet éducateur à la Sauvegarde de l'Enfance de la Loire



Prendre ou reprendre contact avec la nature, le travail de la terre, retisser des liens avec les adultes , se projeter dans l'avenir, être solidaires .... C'est toute la démarche de ce travail entrepris par Jean-Luc Marquet avec de jeunes adolescents parfois en manque de confiance et en perte de repères.

Nos deux invités nous font partager leur passion, leur enthousiasme et les objectifs de cette activité de jardinage qui est bien plus que ça.