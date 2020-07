Vues d'ici Villars Bois de la Sapinière

Le bois de la Sapinière est à flanc de colline et relie les hauteurs de Villars au complexe sportif, situé en plein coeur de la ville.

Avec Pierre Laffay, adjoint en charge du développement durable, on vous emmène à la découverte de ce petit paradis qui est maintenant entretenu par un troupeau d'une douzaine de moutons de race solognote. Le bois est maintenant "tondu" de manière parfaitement écologique !

Pierre Laffay nous présentera d'autres actions positives pour l'environnement, destinées à améliorer le cadre de vie des villardaires en diminuant la facture de la collectivité !

Et en route pour la seconde étoile du fleurissement !