Wild Wedding Festival : un salon du mariage alternatif, à l'alsacienne

Ce sera tout l’objet du Wild Wedding Festival, un salon du mariage alternatif qui se déroule les samedi 5 et dimanche 6 septembre à l'hippodrome de Hoerdt.

Pour y participer, les exposants signent une charte de déontologie, axée notamment sur l'écoresponsabilité et le local.

Et parmi eux, on trouve les propositions classiques : traiteur, wedding planner, bijouterie, créateur de robes, etc. Et d'autres beaucoup moins conventionnelles, comme une organisatrice de cérémonies chamaniques.

Caroline Wild est la créatrice du salon, elle décrit l'événement au micro de Benjamin Vernet.