William Moureaux, meilleur ouvrier de France

William Moureaux parle de la belle aventure de ce concours, de la façon dont il s'est imposé parmi les 130 photographes qui participaient au 26ème concours du Meilleur Ouvrier de France (MOF) et comment il a séduit un jury attaché à l’excellence et à l’innovation. Il revient sur la constitution du dossier de 7 photographies d’art aux sujets imposés dont il devait suivre à la lettre la définition et la façon dont il a déclanché chez le jury pour le séduire, l’émotion que doit procurer une photo.

William Moureaux fait partie des 8 photographes francais à porter le titre européen de Master Qualified European Photographer, prestigieux mais peu connu du grand public. Le titre de MOF plus connu du public lui permettra de faire reconnaitre son savoir faire dans tous les domaines d'exercice de son art: portrait en studio et en entreprise, photos industrielles, aérienne s et sous marines

William Moureaux recevra son diplôme en Sorbonne avec réception à l'Elysée dans le courant du mois de mai.

Rediffusion de l'émission du 6/5/2019.