Y a t-il une place pour le baroque et le classique en Drôme et en Ardèche ?

Aujourd'hui, "Une Heure pour le dire" consacrée à la musique. Les trois invités de Gérald Joubert : Christophe Colette, Philippe Rochegude et Francis Derksen s'interrogeront sur la place de la musique baroque et de la musique classique dans les paysages drômois et ardéchois. Les invités nous donneront un avant goût de lété musical 2021 en Drôme Ardèche.