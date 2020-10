Yael Naim : artiste sincère et sans frontière !

En 10 ans, Yael Naim (auteur, compositrice, musicienne et interprete) a vendu plus d'un million d'albums à travers le monde en compagnie de son binôme artistique David Donatien ; joué dans plus de 14 pays différents, collaboré avec Stromae, Françoise Hardy ou Yoann Bourgeois.

Yael Naim a remporté trois Victoires de la musique dans les catégories album musiques du monde de l'année en 2008 et artiste interprète fille de l'année en 2011 et 2016.

Elle nous présente, en avant première, son nouveau mini album composé de 4 titres disponible sur toutes les plateformes de téléchargement à partir de vendredi 30 octobre 2020.