Yann Arthus-Bertrand en Mission énergie

L'un de ses grands projets, le bus Mission énergie est parti sur les chemins de France. Sa mission : informer une foule d'enfants curieux mais aussi d'adultes sur les petits gestes pour économiser et optimiser l'énergie. L'étage du bus reproduit une mini habitation dans laquelle les visiteurs sont invités à réaliser des tâches de la vie quotidienne de façon économe et respectueuse de l'environnement. Autant de défis à relever pour accumuler des bons points ! Une exposition de magnifiques photos de Yann Arthus-Bertrand et des panneaux pédagogiques accompagnent le bus. Des jeunes en service civique font découvrir le bus et répondent aux questions des visiteurs.

Le bus a fait escale à Bordeaux du 17 au 26 février, sa première étape avant de parcourir 22 villes en 5 mois. Une occasion unique de mettre ce thème à l'honneur dans "Cap éducation".

Yann Arthus-Bertrand s'est confié au micro d'Ina Bourreille, sans filtre comme d'habitude, et il va plus loin que son bus...à écouter le mardi 10 mars à 11h30, rediffusion le rediffusion le vendredi 13 mars à 19h30, puis disponible en écoute différée à partir de la page Internet de l'émission.

Le mardi 17 mars (rediffusion le vendredi 20 mars, puis en écoute différée) nous découvrons comment le Bus Mission Energie a été imaginé par Cédric Javanaud, qui a mille idées dans la tête et oeuvre pour la Fondation GoodPlanet. Avec bien sûr Yann Arthus-Bertrand en tête de pont, mais aussi des centaines de "Good'bénévoles" qui donnent de leur temps dans cette fondation pour partager leur crédo : notre Terre est belle et il faut en prendre soin, l'aimer ainsi que tous ceux qui y vivent.