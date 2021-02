Yann Jamet, le nouveau Le Luron

Après des études d’histoire Yann Jamet commence à se produire dans les cabarets lyonnais au début des années 2000 : En 2004, son premier one-man-show est programmé au Point-virgule . On le retrouve ensuite aux côtés de Laurent Ruquier en 2005, dans « Vos imitations préférées » sur France 2. La même année, il remporte le prix du public et le prix du jury au festival de Tournai en Belgique. Il commence alors à jouer dans les cabarets parisiens dont il devient peu à peu une figure connue.

En 2012, il anime « Boulevard des planches », une émission de variétés programmée sur Normandie TV : Il effectue également la première partie de Bernard Mabille à Honfleur dans le cadre du festival « Estuaire d’en rire ». Pour ce dernier, c’est un vrai coup de cœur. Il ira même jusqu’à faire son éloge sur le plateau de «Vivement dimanche prochain» sur France 2 quelques mois plus tard, en déclarant notamment qu’à ses yeux, « Il y a du Le Luron » chez Yann Jamet. L’année suivante, il est à l’affiche du théâtre BO Saint-Martin avec le spectacle « Jamet d’l’imite ». En juin, Cyril Hanouna l’invite dans « Touche pas à mon poste » sur D8 et, à l’automne, c’est Patrick Sébastien qui le convie à participer aux « Années bonheur » sur France 2, où il imite Julien Lepers en face de l’original.

En 2015, il intègre la troupe du théâtre des Deux Ânes dont il est à l’affiche toute une saison. Aux côtés de Jacques Mailhot, il participe au festival national des humoristes à Tournon-sur-Rhône. La revue « Liberté, égalité, hilarité » dont il est membre permanent, est retransmise en direct sur Paris Première le 21 mai 2016. Il se produit parallèlement à plusieurs reprises sur les routes de France et de Suisse avec le spectacle « Gabgie le magnifique », toujours en compagnie de Jacques Mailhot ainsi que de Pierre Douglas. Fin 2016, alors qu’il multiplie les galas à travers la France, il est remarqué sur la scène du Don Camilo par Julien Courbet. Ce dernier le programme alors dans deux numéros de «Faut pas abuser!», l’émission qu’il anime sur C8.

En 2017, Yann Jamet participe à la promotion du Don Camilo dans de nombreux médias (JT de TF1, Télé-Matin, Soir 3, Le Figaro…). Il est également l’une des voix des « Détrakés », programme virtuel qui dépasse le million de vues chaque semaine sur Youtube. Il multiplie les prestations événementielles à travers la France. Il reprend le théâtre début 2018 avec un nouveau one-man-show intitulé « Le syndrome de Jeanne d’Arc » sur la scène du théâtre de Dix Heures à Paris. Le Figaro, fait de lui le « nouveau Thierry Le Luron ». Au printemps de la même année,

En juin 2018, on le retrouve sur la scène du théâtre de la Tête d’or à Lyon aux côtés de ses complices Jacques Mailhot et Gilles Détroit. En 2019, il crée « Recherche Belinda désespérément » qui est à l’affiche du théâtre Apollo à Paris à partir du 18 septembre. Ce one-man-show, mis en scène par Nicolas Vallée, sera joué durant six mois dans la capitale.

Depuis la rentrée 2019, Yann Jamet est également tous les matins à l’antenne sur M Radio du lundi au vendredi, avec une chronique intitulée « Mieux vaut tard que Jamet » dans laquelle il commente l’actualité en imitations durant quelques minutes à 7h35 et 8h35, aux côtés de toute l’équipe du « M Radio Réveil ».

La subtilité et la justesse des voix employées pour chaque parodie s’allient à une plume virtuose, à la fois décapante et décalée, pour emmener le spectateur dans un univers d’humour et d’hommages où défilent les personnalités de la télévision, de la chanson, du sport et de la politique : De Brel à Hollande, en passant par Stéphane Guillon, Jamel Debbouze, Zinédine Zidane, Alain Souchon, Jean-Pierre Foucault, Bénabar, Thomas Dutronc, Julien Lepers, Marc-Olivier Fogiel, Amanda Lear, Jean-Jacques Goldman, Daniel Prevost, Fabrice Luchini, Véronique Sanson, Michel Cymes, Arthur, Gérard Holtz… La justesse de ses interventions et le dynamisme de son spectacle donnent une touche percutante et originale à l’art de l’imitation.