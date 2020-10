Yannick, fromager de la place Gordaine

Dans Berry Gourmand aujourd'hui on va pas en faire tout un fromage ! Et pourtant, c'est de Chavignol, Cheddar et autres goudas rouges que l'on va parler.



Catherine Brys s'est rendu chez Yannick, crémier installé entre la place Gordaine et la place St Bonnet au coeur du centre historique de Bourges pour parler de sa passion du fromage et tout ce qui l'entoure.