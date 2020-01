Youcef OUALI en répétition publique ce mercredi 29 janvier 2020

Après le succès de l’ouverture de saison en sept 2019 au Grand Pré à Langueux et celui du Festival "20 minutes de bonheur en plus' à Bleu Pluriel le week-end dernier, chose promise chose due, ils sont de retour ce mercredi 29 janvier en répétition publique et gratuite. Youcef OUALI, créateur de la compagnie est danseur au micro de Jean-Sébastien PATUREL