Zahia Ziouani cheffe d'orchestre à la renommée internationale

Divertimento UN ORCHESTRE SANS FRONTIÈRES ARTISTIQUES, CULTURELLES ET SOCIALES

Zahia Ziouani fonde l’ensemble Divertimento en 1998, entourée de musiciens talentueux de Paris et de la Seine-Saint-Denis. Les dix premières années de l’orchestre ont scellé la rencontre entre les musiciens et le territoire de Seine-Saint-Denis, avec une résidence établie en 2005 à Stains. Ce point d’ancrage a permis aux soixante-dix instrumentistes professionnels de développer leur singularité artistique et leur modèle à travers le territoire au fil de nouvelles résidences en région (Marseille, Nîmes, Lyon, Grenoble…) et plus de cent-cinquante coopérations artistiques et culturelles sur le plan national. Engagée pour la création aux côtés de jeunes compositeurs notamment, la formation se déploie au plus près des publics les plus divers (enfants, étudiants, familles, détenus, migrants) et réalise sa mission de partage et de transmission à travers les projets et ateliers.

Divertimento est devenu un modèle unique en France associant une dynamique de concerts partout en France à des actions permettant aux publics de découvrir la musique symphonique et à de jeunes musiciens de se former dans le cadre de l’Académie Divertimento créée en 2008. De nombreux artistes de renom (Raphaël Pidoux, Shani Diluka, Satenik Khourdoïan, Jean-Marc et Xavier Phillips, l’Ensemble Amedyez…) se joignent à la démarche de l’ensemble qui présente aujourd’hui plus de quarante concerts par an sur les plus grandes scènes nationales : la Philharmonie de Paris, le grand théâtre de Provence… à la rencontre des 50 000 spectateurs fidélisés partout en France. Divertimento incarne aujourd’hui une nouvelle façon d’appréhender l’approche et la pratique orchestrale dans toutes les diversités culturelles artistiques et sociales.

DANSES SYMPHONIQUES A LA CITE PHILARMONIE DE PARIS