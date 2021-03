Zebra, le nouvel album "sauvage"de Charles Pasi

Zebra est le deuxième disque de Charles Pasi sur le label Blue Note. Un disque composé sur deux ans pendant la tournée pour Bricks, son précédent album. Une centaine de dates à travers le monde, Chine, Tunisie, Pays-Bas, Turquie, La Réunion, l’île Maurice… Finaliste de l’International Blues Challenge de Memphis en 2006, premières parties de Neil Young, Montreux en 2018, un rêve de gosse devenu réalité.

Le zèbre, Zebra en anglais, est un drôle d’animal. Ni roi de la jungle, ni héros des documentaires animaliers, il parcourt, en toute discrétion, de longues distances habillé de noir et de blanc, symbole d’une espèce métissée et menacée. La musique de Charles Pasi lui ressemble. Elle est à la fois acoustique et électrique, tellurique et dynamique, colorée et sombre. Généreuse et fragile. Elle mêle les sentiments et les grooves. Elle vibre avec une intensité de velours, loin des modes et des obligations. Ce nouvel album de Charles Pasi, toujours chez Blue Note, composé entre Istanbul, Paris, Casablanca, New York et l’île Maurice, avec Cyril Atef à la batterie, Vincent Peirani à l’accordéon et Fred Dupont à l’orgue et aux claviers, est une migration sans frontière et aux rayures mouvantes et libres. Blue Note Records