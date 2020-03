Zelba : Dans le même bateau

Zelba vient de publier son 10ème album : " Dans le même bateau ", chez Futuropolis.



A l'occasion du 30 ème anniversaire de la chute du mur de Berlin et de la réunification allemande, Zelba nous propose une BD largement autobiographique : en 1989, elle a 16 ans, vit en RFA et pratique l'aviron à un haut niveau. Deux ans plus tard, elle devient championne du monde junior en deux de couple. 160 pages passionnnantes, un récit initiatique qui mèle émotions et rires, une jeune fille qui découvre la vie et un pays qui se réunifie en quelques mois !