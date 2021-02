Zéro Déchet : distribuer en circuits courts de proximité

On le sait, réduire ses déchets est une source d’économies collectives et individuelles puisqu’il s’agit de jeter moins en consommant mieux, notamment en achetant des produits bio, locaux, de saison et frais au détail. Et bien sûr en cuisinant dès que c’est possible !



À son échelle, en tant que coopérative de consommateurs au Mans, pour réduire non seulement notre production d’emballages et de déchets inutiles mais aussi les kilomètres alimentaires, le Fenouil Biocoop privilégie les circuits courts de proximité.



Avec Solène Gaudin, chargée de communication au Fenouil Biocoop, et Marielle Gaucher, animatrice culinaire, conseillère et spécialiste des produits alimentaires et des vins biologiques.