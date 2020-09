Abus sexuels dans l'Église: où en est la commission Sauvé?

La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église (Ciase) va reprendre son tour de France dans quelques jours, afin d'aller à la rencontre de ceux et celles qui ont été victimes d'abus au sein de l'Église. Une commission dont les travaux avaient été perturbés par le confinement, et qui continue de recueillir des témoignages. L'occasion de se demander, justement, où on en est ? Combien de témoignages ont été reçus et que nous apprennent-ils ? Melchior Gormand et Véronique Alzieu reçoivent son président, Jean-Marc Sauvé.

JE PENSE DONC J'AGIS - Nouveauté de la rentrée, "Je pense donc j'agis" est une émission interactive qui invite à la réflexion et à l’action. Les auditeurs peuvent participer à l'émission, proposer leur témoignage ou poser leurs questions.

Qu'est-ce que La Ciase ?

En novembre 2018, lors de leur assemblée plénière à Lourdes, les évêques de France ont décidé de la création d'une commission indépendante destinée à faire la lumière sur les abus sexuels dans l'Église. Cette décision intervenait alors que la parole se libérait chez les victimes, de façon totalement inédite, et qu'une prise de conscience s'opérait au sein de l'institution.

Un tour de France à l'écoute des victimes

La mission de la Ciase s'organise autour de trois axes : établir les faits, comprendre les mécanismes à l'œuvre et prévenir les abus. Pour établir les faits, c'est-à-dire écouter la parole des victimes et accueillir leurs témoignages, les membres de la Ciase se déplacent dans les différents diocèses. La commission reprend donc son tour de France, avec une première étape à Rouen le 15 septembre.