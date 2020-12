Dans cette émission, nous recevons David Doat, maître de conférences en philosophie à l’Université Catholique de Lille, et Laura Rizzerio, professeur de philosophie à l’Université de Namur, pour un échange autour de leur livre paru en 2020 en collectif: « Accueillir la vulnérabilité ». Comment situer cette notion et comment expliquer son retour en grâce dans les débats philosophiques ? Vulnérabilité et autonomie sont-elles de notions opposées ou complémentaires ?