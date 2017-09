Affaire Preynat : Mgr Barbarin et 6 autres personnes jugées en avril 2018

Le tribunal correctionnel de Lyon a fixé en avril 2018 le procès qui vise Mgr Barbarin et 6 autres personnes, pour non dénonciation des agressions sexuelles commises par le p. Preynat.

Le cardinal Philippe Barbarin sera jugé pour non dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs les 4, 5 et 6 avril 2018. La date a été fixée ce mardi 19 septembre lors d'une audience de consignation, au tribunal correctionnel de Lyon. Pierre-Emmanuel Germain-Thille, une des 9 victimes du p. Preynat et s'étant constitué partie civile dans cette affaire, se réjouit de cette annonce :



Dans cette affaire, il y a 7 prévenus, dont le cardinal Barbarin. Son avocat Maître Jean-Félix Luciani juge la procédure infondée :



