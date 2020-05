« Faisons confiance aux prêtres et à tous les Catholiques ! »

UNE DECISION ACCUEILLIE AVEC JOIE

Au lendemain de la présentation du plan de déconfinement par le Premier Ministre de nombreux Evêques, prêtres et fidèles avaient fait part de leur colère ou de leur tristesse. Mais comme le souligne Mgr Luc Crepy sur RCF les Catholiques se sont « pliés à ce que disait la loi » même si cela était « rude et difficile pour nous tous ». C’est pourquoi l’évêque du Puy explique recevoir cette nouvelle avec « Joie » et voit cet assouplissement probable d’un bon œil et précise que c’est « une bonne nouvelle pour tous les cultes » et pour les croyants de toutes les confessions.

Dans le Diocèse de Clermont la décision du Conseil d’Etat est également reçue avec « Joie » par le Père Bernard Lochet. Le vicaire général reste cependant prudent car il rappelle que si autorisation il y a, ce sera sous certaines conditions « ce n’est pas un retour au culte ordinaire mais des célébrations selon un protocole strict ».



ECOUTEZ L’ENTRETIEN AVEC MGR LUC CREPY

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

DES PAROISSES QUI SERONT EN MESURE D’ASSURER LES FIDELES

Si les cérémonies en public peuvent de nouveau reprendre d’ici le 26 Mai il ne faut cependant pas s’attendre à vivre la Messe de la même manière qu’avant la crise sanitaire. Le Père Bernard Lochet explique que « même si les églises n’étaient pas toujours pleines, il faudra être prudent » et « respecter les consignes de sécurité que nous imposera le gouvernement ». Des mesures barrières que les Evêques de France ont déjà travaillées avec la publication d’un guide de bonnes pratiques. Ce document de plusieurs pages explique comment célébrer tout en respectant les gestes d’hygiène précises Mgr Crepy « la question du gel hydro alcoolique à l’entrée de l’église, ce que doit faire le prêtre pendant la messe, tout cela nous le travaillons depuis plus d’une dizaine de jours ».

UN APPEL A LA RESPONSABILITE DES CATHOLIQUES

Et si les Messes sont autorisées avant le début du mois de juin les responsables religieux d’Auvergne invitent tout de même les catholiques à faire preuve de responsabilité. « Si je partage l’impatience des fidèles à se retrouver je crois que nous devons nous montrer à la hauteur (de la crise sanitaire) comme nous le sommes depuis le début du confinement ». Confiance partagée du côté du Diocèse de Clermont où le Père Bernard Lochet estime que « les communautés Chrétiennes sont assez grandes pour prendre leurs responsabilités et respecter les mesures qui sont des mesures de bon sens ».



LA MESSE NE DOIT PAS NOUS FAIRE OUBLIER L’ELAN DE CREATIVITE OBSERVE PENDANT LE CONFINEMENT

Et si les Catholiques sont en majorité impatient de pouvoir de nouveau communier le Père Bernard Lochet invite les fidèles à ne pas « oublier » ce qui s’est passé pendant le confinement. Le vicaire général explique que « durant ces semaines nous avons redécouvert la valeur de la prière familiale, l’importance de lire l’Evangile et la Parole de Dieu, et surtout l’action » faisant référence aux nombreuses initiatives paroissiales pour maintenir le lien vers ceux qui en avait le plus besoin et de compléter dans une formule à destination de l’ensemble des Catholiques « [il ne faut pas] que la Messe soit un prétexte à être moins Chrétien ».



ECOUTEZ L’ENTRETIEN AVEC LE PERE BERNARD LOCHET