Alsace-Algérie : 150 ans d'histoire dans un lien étroit et intense

C'est aussi la naissance d’une relation à la fois étroite et tumultueuse entre la France et L’Algérie. Un lien qui a bien des égards s’est également développé entre l’Algérie et l’Alsace.

En effet, plus tard, en 1871, suite à la guerre franco-prussienne, une importante migration de Lorrains et d’Alsaciens va s’opérer vers l’Algérie. Pour quelles raisons ? Que reste-t-il aujourd’hui de ce lien ?

Réponse avec Yves Frey, chercheur associé à l’Université de Haute Alsace de Mulhouse, spécialiste de l’histoire de l’immigration des Polonais et des Algériens en Alsace.