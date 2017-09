Aux Antilles, l'Ouragan Irma a été dévastateur

Le gouvernement envisage un bilan "lourd et cruel". Déjà 8 victimes ont été recensées. Les dégâts matériels sont catastrophiques. Christian Vadon a joint ce matin Mgr Riocreux, évêque de Guadeloupe, dont dépendent les paroisses de Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Il nous avait déjà confié hier son anxiété.

Les deux îles sont désormais classées en vigilance grise, qui déconseille le déplacement de la population mais n'interdit plus le confinement. Les premières images sont terribles. L'ouragan Irma aurait détruit plus de 70% des habitations de l'île de Saint-Martin.

La Ministre de l'Outre-Mer Annick Girardin est arrivée ce matin en Guadeloupe. Les secours s'organisent malgré les difficultés. Monseigneur Riocreux souligne l'importante mobilisation des plus hautes autorités, qu'il juge "significative".

L'Eglise au secours des victimes

Selon l'évêque, le secours catholique local, va oeuvrer à dispenser les secours nécessaires. Le soutien de la métropole est également important. Mgr Barbarin a déjà pris contact avec lui, l'assurant de son aide.

"Nous sommes très anxieux"

Les communications téléphoniques avec les îles touchées n'ayant pas encore été rétablies au moment de l'appel, Mgr Riocreux est sans nouvelles des paroisses des zones sinistrées. "On est très anxieux", dit-il.

Des messages qui affluent

Mgr Riocreux témoigne d'un afflux de messages de soutien. "Quand on est au cœur d’une épreuve de cette ampleur, on est très touchés de tous les messages qu’on peut recevoir.

Je voudrais remercier tous ceux qui viennent dire leur proximité et leur prière."



Kevin Barrallon / FACEBOOK / AFP

Un autre ouragan, Jose, pourrait toucher les îles en fin de semaine.