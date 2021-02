C Le Mag - Edition du lundi 01 février 2021

Mal-être des étudiants et difficulté de remettre en place une partie des cours en présentiel. Deux sujets évoqués en première partie de ce magazine.

En seconde partie, l'on se mettra au parfum grâce à une jeune entrepreneuse. Cet hiver, elle a créé "Virevolte", une start-up créant des parfums réalisés à 99% grâce a des composants naturels. Elle vient d'ouvrir sa boutique rue Berbisey à Dijon. Nous découvrirons son parcours et so n produit....