C Le Mag - Edition du mercredi 07 avril 2021

Nos cinq sens et la nature au programme de ce rendez-vous de la rédaction ! Saviez-vous que le goût est une affaire de nez ? C'est le titre de l'ouvrage de Loïc BRIAND. Directeur de Recherche à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE), et directeur du Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation de Dijon . Il évoque les recherches menées sur la perte du goût et de l'odorat, liées à la Covid, mais aussi l'ouvrage "Le goût : une affaire de nez ? - 80 clés pour comprendre le goût", paru en octobre dernier chez Quae éditions.



Nouveau directeur d'exploitation du Parc de l'Auxois, Raphaël FAVELIER, nous propose une visite virtuelle pour découvrir l'évolution de ce parc animalier et de loisirs.