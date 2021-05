C Le Mag - Edition du mercredi 19 mai 2021

Enfin sur scène et la tête dans les étoiles pour ce magazine ! Le confinement est levé... et si l'on changeait d'air ou de planète?

Pierre LAMBERT. Directeur et metteur en scène du théâtre de l'Espoir à Dijon, attendait ce 19 mai avec impatience. Il va gérer l'Espace "Présence Pasteur", dans le cadre du OFF du festival d'AVIGNON. Il nous racontera son festival, et dévoilera un autre RDV, dijonnais cette fois-ci: "Scène en Vert", festival lié à l'écologie.

Chloé Carrière est encore étudiante, mais elle rêve de devenir astronaute. Et elle est bien partie. Elle est actuellement à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, dans la spécialité management des technologies spatiales. Elle est surtout à l'origine d'une mission lunaire analogue qui aura lieu cet été. Une simulation à 600 mètres sous terre dans les Alpes Suisse. L'ESA et la NASA suivent de près le projet baptisé ASCLEPIOS .