Changer d'air, un été pour s'évader avec RCF

LA CULTURE

En soutien aux artistes, aux festivals et au monde de la culture, RCF a souhaité maintenir L'Été des festivals, rendez-vous incontournable de notre antenne d’été. La parole sera donnée aux directeurs et directrices de festivals et à ceux qui font vivre la musique. Nous aborderons avec eux la programmation prévue et nous ferons revivre à nos auditeurs les meilleurs moments des festivals passés.

Tous les jours à 14h

LE TOURISME

Cet été, avec Radioguidage, RCF fait le choix de la proximité ! Nous avons la chance de vivre dans un des plus beaux pays du monde. Grâce à l’ensemble du réseau RCF, vous pourrez découvrir ou redécouvrir sur l’antenne des lieux à visiter près de chez vous, dans le cadre d’un tourisme "en circuit-court" en phase avec le déconfinement progressif.

Tous les jours à 10h et 17h30

LA LECTURE

Cet été, RCF met en avant la lecture, chère à nos auditeurs, et soutient ainsi des professions qui subissent de plein fouet les conséquences du Covid-19. Nous partons à la rencontre de nos libraires de proximité dans une nouvelle émission quotidienne : Libraires à l'air libre. A travers ces rencontres, nos libraires, si précieux durant la période estivale, nous donneront leurs conseils de lecture et leurs coups de cœur pour accompagner agréablement notre été.

Tous les jours à 17h08

De plus, grâce à la retransmission de Visages, vous pourrez découvrir ou redécouvrir de grands auteurs au micro de Thierry Lyonnet.

Tous les jours à 9h

LA SPIRITUALITÉ

Pendant le confinement nous avons retransmis quotidiennement des offices. Suite à la demande de nombreux auditeurs, il nous a semblé indispensable de maintenir la diffusion du culte protestant et de la messe tous les week-ends.

Le culte protestant : samedi à 18h

La messe : dimanche à 18 h

Toute cette programmation est à retrouver sur nos antennes, mais aussi en podcast sur notre nouvelle application mobile.